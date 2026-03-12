Zalando se développe grâce à l’IA et au rachat d’About You

Zalando a connu une forte croissance en 2025, principalement grâce à des investissements dans l’efficacité technologique et logistique. La plateforme voit son chiffre d’affaires passer à 12,3 milliards d’euros et table sur une poursuite de la croissance en 2026 grâce à l’IA, à de nouvelles applications et à l’intégration d’About You.

Intégration d’About You

Chez Zalando, le chiffre d’affaires a augmenté de 16,8 % pour atteindre 12,3 milliards d’euros, tandis que le résultat d’exploitation ajusté (EBIT) a progressé de 15,6 % pour atteindre 591 millions d’euros. Le volume commercial (GMV) – la valeur totale de toutes les ventes réalisées via la plateforme – a également augmenté de 14,7 % pour atteindre 17,6 milliards d’euros.