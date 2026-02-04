Édition anniversaire d’EuroShop : faites la promotion de votre présence via RetailDetail

À l’occasion de son soixantième anniversaire, le plus grand salon professionnel européen dédié au commerce de détail fait peau neuve : plus qu’un simple salon professionnel, EuroShop 2026 deviendra un festival du commerce de détail « instagrammable ». RetailDetail prévoit un dossier spécial.

Dossier thématique sur retaildetail.be

Tous les trois ans, le secteur international du commerce de détail se réunit à Düsseldorf : cette année, EuroShop se tiendra du dimanche 22 au jeudi 26 février, tous les jours de 10 h à 18 h. Avec 85 000 visiteurs pour 1 900 exposants venus de 60 pays sur 100 000 m², cette édition s’annonce une nouvelle fois exceptionnelle. 50 % des visiteurs sont des décideurs du monde du commerce de détail.

RetailDetail consacrera une attention particulière aux tendances et innovations présentées au salon, avant et après l’événement, dans un dossier spécial et des newsletters thématiques. Les exposants auront ainsi la possibilité de promouvoir leur présence et leurs nouveautés à l’aide d’une bannière ou d’un publireportage. Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités ? Contactez kjell.bries@retaildetail.be.

« Instagrammable »

Cette année sera d’ailleurs une édition spéciale : l’événement fête en effet son soixantième anniversaire. « Des exposants fidèles tels que NCR et Wanzl étaient présents dès la première édition, en 1966 », explique Elke Moebius, directrice du salon. Cette année, le salon se réinvente sous le nom de « The global retail festival », en mettant davantage l’accent sur l’émotion et les moments « instagrammables ». Un « 60s Lounge » fera revivre l’esprit des débuts d’EuroShop.

L’aménagement des magasins reste le plus grand département en termes de superficie lors de cet événement dédié au commerce de détail, le segment de la restauration a connu une forte croissance, le marketing de détail affiche complet depuis un certain temps déjà et c’est dans la division technologique EuroCis que les visiteurs trouveront le plus grand nombre d’exposants. Comme à leur habitude, les Pays-Bas et la Belgique sont assez bien représentés, tant parmi les exposants que parmi les visiteurs.