Comment le géant des parfums Puig compte atteindre les 8 milliards d’euros d’ici 2032

Le groupe espagnol de beauté Puig, connu pour ses marques de parfums telles que Rabanne, Carolina Herrera et Jean Paul Gaultier, souhaite porter son chiffre d’affaires à plus de 8 milliards d’euros d’ici 2032. Grâce à un nouveau plan stratégique, le groupe vise une expansion internationale, des marges bénéficiaires plus élevées et une place parmi les quatre plus grandes entreprises mondiales de beauté haut de gamme.

Croître avec des marges plus élevées

Avec son plan stratégique « Vision 2032 », Puig place la barre bien plus haut. L’entreprise familiale espagnole, qui a enregistré l’année dernière un chiffre d’affaires de 5,04 milliards d’euros, souhaite franchir la barre des 8 milliards d’euros d’ici 2032. Parallèlement, la marge EBITDA ajustée doit passer de 20,7 % l’année dernière à plus de 22,5 % en 2032. Pour y parvenir, le groupe mise sur des économies d’échelle, une meilleure intégration de ses activités et de nouvelles réductions de coûts.