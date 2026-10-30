Amazon ziet webwinkel slabakken te midden van AI-tumult

Terwijl Amazons clouddiensten recordgroei boeken, hapert de motor van de webwinkel. De productverkopen groeien amper 2% en ook de advertentie-inkomsten verliezen vaart. Bovendien dreigen AI-shoppingassistenten het lucratieve verdienmodel van de e-commercereus onder druk te zetten.

Vroegere Prime Day

De kwartaalcijfers van Amazon tonen twee gezichten. De Amerikaanse technologiereus zag zijn totale omzet in het derde kwartaal met 12% stijgen tot 201,9 miljard dollar (181,4 miljard euro), maar de eigenlijke retailactiviteiten groeien aanzienlijk trager. De rechtstreekse productverkopen stegen met amper 2% tot 68,5 miljard dollar (61,5 miljard euro), het laagste groeitempo in drie jaar. Het is een schril contrast met de clouddienst AWS, die met 39% groeide tot 46 miljard dollar (41,3 miljard euro).