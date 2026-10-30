Jobstudenten en flexi-jobbers dreigen duurder te worden

Winkeliers moeten mogelijk meer betalen voor jobstudenten en flexi-medewerkers. De federale regering overweegt hogere sociale bijdragen en een maximumleeftijd van 25 jaar voor jobstudenten. Vooral retailers die veel flexibele arbeidskrachten inzetten tijdens weekends, vakanties en piekperiodes, dreigen de gevolgen te voelen.

Hogere loonkosten

De federale regering overweegt om de sociale bijdragen op studentenarbeid weer te verhogen. Momenteel betalen jobstudenten 2,7% op hun brutoloon en werkgevers 5,4%. Beide percentages zouden stijgen, al is volgens Het Nieuwsblad nog niet duidelijk met hoeveel.

Ook ligt een maximumleeftijd van 25 jaar op tafel. Vandaag kunnen ook oudere studenten onder het voordelige statuut werken. Met een leeftijdsgrens wordt de beschikbare pool van goedkope arbeidskrachten kleiner.

Voor flexi-jobs zou de werkgeversbijdrage stijgen van 28% naar 30%. Daarnaast overweegt de regering beperkingen voor langdurig zieken en werknemers die vier vijfde werken.

Opvallende koerswijziging

De mogelijke verstrenging komt kort nadat de regering beide systemen juist aantrekkelijker maakte. Zo verhoogde ze het jaarlijkse contingent studentenarbeid van 600 naar 650 uur, verlaagde ze de minimumleeftijd naar 15 jaar en breidde ze het flexi-jobstelsel uit.

Nu dreigt die flexibiliteit opnieuw duurder te worden. Voor supermarkten, modeketens en andere retailers die op jobstudenten en flexi-jobbers rekenen om drukke periodes op te vangen, kan dat de personeelskosten aanzienlijk opdrijven.

De voorstellen maken deel uit van de zoektocht naar 10 miljard euro voor de meerjarenbegroting. Een definitieve beslissing valt pas bij het begrotingsakkoord.