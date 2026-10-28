Temu doet extra productcontroles in magazijnen na miljoenenboete

Temu scherpt zijn productcontroles aan met eigen testlaboratoria in de magazijnen van logistieke partners. Als antwoord op de recente Europese boete van 200 miljoen euro, liet het e-commerceplatform door onafhankelijke keuringsinstantie Bureau Veritas bevestigen dat de laboratoria veiligheidstests volgens Europese normen kunnen uitvoeren.

Extra controle vóór verzending

Temu integreert laboratoriumtests in zijn logistieke processen om mogelijke veiligheidsproblemen met producten op te sporen voordat die bij consumenten terechtkomen. De laboratoria zijn inmiddels operationeel en voeren steekproeven uit op geselecteerde artikelen, waaronder sieraden, elektrische apparaten en speelgoed. Concreet controleren de laboratoria onder meer of sieraden verboden of beperkte stoffen bevatten, of elektrische apparaten aan de veiligheidseisen voldoen en of speelgoed aan de geldende normen beantwoordt.