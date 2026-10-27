Wingzz China 2027: ontdek hoe China de toekomst van retail nu al vormgeeft

Robotaxi’s zonder chauffeur, drones die boodschappen bezorgen, hypergeautomatiseerde magazijnen en winkels die complete leefwerelden creëren. Wat in Europa nog toekomstmuziek lijkt, is in China vaak al dagelijkse realiteit. Van 19 tot en met 25 april 2027 neemt RetailDetail ondernemers en retailprofessionals daarom opnieuw mee naar Shanghai, Hangzhou en Shenzhen.

Zeven dagen, drie wereldsteden

China innoveert in een tempo dat Europese bedrijven moeilijk kunnen bijbenen. Technologieën die hier nog in de testfase zitten, vinden er al op grote schaal hun weg naar de consument. Tijdens de vorige editie van Wingzz China, in september, ontdekten de deelnemers hoe snel artificiële intelligentie, robotica, autonome mobiliteit en nieuwe retailconcepten er doorbreken.

Daarom organiseert RetailDetail-oprichter Jorg Snoeck in april 2027 een nieuwe zevendaagse inspiratiereis. Het programma combineert exclusieve bedrijfsbezoeken, ontmoetingen met innovatie-experts en praktijkervaringen in drie Chinese metropolen. De centrale vraag: wat kunnen Europese retailers en ondernemers leren van de Chinese innovatiedrang?

Duizelingwekkende snelheid

Wat als je de toekomst van retail vandaag al met eigen ogen kon ontdekken? In Shanghai duik je in een wereld waar winkels complete leefwerelden worden, sociale media en shoppen naadloos samensmelten en robots de logistiek revolutioneren. Bij JD.com en Xiaohongshu (RedNote) ontdek je hoe China de grenzen van retail verlegt. In Hangzhou krijg je een unieke blik achter de schermen van Alibaba, Freshippo en Cainiao, waar e-commerce, fysieke winkels en slimme logistiek samenkomen in één indrukwekkend ecosysteem. Wat voor Europese retailers nog toekomstmuziek is, draait hier al op volle toeren.

En dan moet Shenzhen nog komen. Stap in de wereld van zelfrijdende taxi’s van Baidu, ontdek de hypergeautomatiseerde fabrieken van TCL CSOT en zie hoe Meituan drones inzet om boodschappen te bezorgen. Nog spectaculairder wordt het in een trainingscentrum waar humanoïde robots leren tillen, sorteren, schoonmaken en zelfs kleding opvouwen. Maar de grootste verrassing is niet de technologie zelf: het is de duizelingwekkende snelheid waarmee China nieuwe ideeën omzet in commerciële toepassingen.

Een andere blik op ondernemen

Wingzz China wil meer bieden dan een reeks spectaculaire technologische demonstraties. De reis confronteert je met fundamentele vragen over je eigen bedrijfsstrategie. Hoe kunnen retailers sneller innoveren? Welke rol krijgt artificiële intelligentie in de dagelijkse bedrijfsvoering? En hoe kunnen Europese ondernemingen de Chinese snelheid combineren met hun eigen sterktes op het vlak van duurzaamheid, merkbeleving en klantrelaties?

Wingzz China vindt plaats van 19 tot en met 25 april 2027, op maat van ondernemers, retailers en bedrijfsleiders die de toekomst van handel, technologie en innovatie van dichtbij willen ontdekken.

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