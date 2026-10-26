Temu belooft beterschap na EU-boete van 200 miljoen

Temu heeft de Europese Commissie een actieplan voorgelegd om te voldoen aan de digitale regels, nadat het bedrijf in mei een stevige boete had gekregen. De voorstellen zijn voorlopig goedgekeurd, het platform krijgt vier maanden om ze te implementeren.

Voldoen aan digitale dienstenverordening

In mei van dit jaar kreeg Temu een forse boete van 200 miljoen euro, omdat de webshop te weinig doet om de verkoop van illegale en schadelijke producten in Europa tegen te houden. Volgens het rapport van de Europese Commissie lopen consumenten een zeer grote kans om illegale producten tegen te komen op het platform, en kon het bedrijf geen bevredigend antwoord geven op de vraag welke veiligheidsmaatregelen het neemt om verkopers van gevaarlijke, ongezonde en illegale producten van het platform te weren.

Nu heeft Temu wijzigingsvoorstellen ingediend bij de Europese Commissie, om te voldoen aan de normen van de digitale dienstenverordening (DSA), die grote platforms verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van consumenten. Het bedrijf zal onder andere risicoanalyses uitvoeren, zijn aanbevelingsalgoritmes herzien en onderzoeken hoe verkopers de functies van Temu misbruiken om mogelijke illegale producten in de kijker te zetten. De Europese Commissie heeft die voorstellen voorlopig goedgekeurd. Temu heeft vier maanden om de aanpassingen door te voeren.