Vanaf 1 november zijn Chinese pakketjes nog (minstens) 2 euro duurder

Vanaf 1 november is er een bijkomende heffing van 2 euro per producttype op pakketten die van buiten de Europese Unie komen, nog bovenop de huidige pakjestaks van 3 euro. Europa voert zo de druk op goedkope Chinese webshops zoals Temu, Shein en AliExpress verder op, net voor de eindejaarsperiode.

Tot 5 euro per productcategorie

De EU rekent de 2 euro niet per pakket aan, maar per aangifteregel. Wie bijvoorbeeld tien identieke T-shirts bestelt, betaalt één keer 2 euro. Bevat hetzelfde pakket ook een hoed, dan stijgt de vergoeding naar 4 euro.