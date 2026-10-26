Hoe MyShopi en PromoPromo het startpunt van de klantreis worden: “Digitale folders zijn allesbehalve een vluchtig medium”

(publireportage) Meer dan 560.000 mensen bekijken maandelijks folders en aanbiedingen via MyShopi en PromoPromo. “Jongere gebruikers zoeken steeds vaker gericht naar producten, terwijl oudere gebruikers vaker de volledige folder doorbladeren. We willen beide manieren van winkelen ondersteunen”, zegt David Baens van moederbedrijf Retail Media Support.

Niet alleen voor koopjesjagers

Retail Media Support ziet het gebruik van digitale folders stevig groeien. Sinds de overname van MyShopi eind vorig jaar steeg het aantal gelezen folders op dat platform met meer dan 50%. Samen met PromoPromo bereikt het bedrijf inmiddels ruim 560.000 unieke gebruikers per maand.

Retailers zetten bovendien steeds vaker in op uitsluitend digitale promotiecampagnes, terwijl nieuwe technologie het rendement van die campagnes beter meetbaar maakt. “Ook digitale folders leveren aantoonbaar extra winkelbezoekers op”, zegt Maarten van Deurzen van Retail Media Support.

Opvallend is dat Retail Media Support beide merken bewust naast elkaar laat bestaan. “PromoPromo is gegroeid vanuit het zoeken naar folderaanbiedingen terwijl MyShopi een breder toepassingsgebied had en ook een publiek aanspreekt dat belang hecht aan gemak, bijvoorbeeld via digitale klantenkaarten en boodschappenlijstjes. Door beide platformen te combineren, kunnen retailers verschillende doelgroepen bereiken.”

Achter de schermen integreerde Retail Media Support de technologie van beide platformen wel. Zo beschikken beide apps inmiddels onder andere over boodschappenlijstjes, klantenkaarten en een zoekfunctie voor actuele aanbiedingen.

Efficiënter dan een eigen app

Volgens David Baens schuilt de kracht van digitale folders immers niet alleen in het bereik, maar vooral in de aandacht die consumenten eraan besteden. “Een gebruiker bekijkt gemiddeld drie tot vier folders tijdens een sessie en blijft ongeveer drieënhalve minuut. Dat is heel wat anders dan een banner die iemand vluchtig voorbij ziet komen.”

“Je bereikt consumenten die bewust de tijd nemen om je assortiment en aanbiedingen te bekijken”, zegt Baens. “Voor veel retailers is dat efficiënter dan investeren in een eigen app, zeker wanneer klanten hun winkels niet wekelijks bezoeken.” Bovendien liggen de kosten relatief laag. Afhankelijk van het volume kost een gelezen digitale folder volgens Retail Media Support ongeveer drie tot zes eurocent.

Tienduizenden extra winkelbezoeken

Het rendement van promotiecampagnes is ook steeds beter aantoonbaar. Retailers krijgen via een dashboard inzicht in het aantal geopende folders, de leestijd per pagina, de aangeklikte producten en het verkeer naar hun webshop. Op basis van locatiegegevens van consumenten kan zelfs het effect van campagnes op fysieke winkelbezoeken worden gemeten.

Sinds kort kunnen ze bovendien A/B-tests uitvoeren, waarbij twee verschillende covers of campagnebeelden aan vergelijkbare groepen gebruikers verschijnen. Zo kunnen retailers onderzoeken welke aanbiedingen of visuals het beste werken. “Die inzichten zijn nuttig voor het volledige folderbeleid van een retailer”, zegt Van Deurzen.

“We brengen eigenlijk de hele customer journey in kaart”, legt Baens uit. “Van de eerste impressie en het lezen van de folder tot het doorklikken naar de webshop en het bezoeken van de fysieke winkel. Bij sommige campagnes zien we duizenden tot zelfs tienduizenden extra winkelbezoekers. Daarmee kunnen we retailers veel concreter laten zien wat hun marketinginvestering oplevert.”

AI maakt aanbiedingen beter vindbaar

De apps evolueren zelfs geleidelijk van digitale folderplatformen naar bredere hulpmiddelen voor de dagelijkse boodschappen. Consumenten kunnen aanbiedingen opzoeken, boodschappenlijstjes samenstellen, klantenkaarten bewaren en interessante promoties rechtstreeks delen met vrienden of familie.

Retail Media Support gebruikt artificiële intelligentie, in combinatie met menselijke controle, om aanbiedingen uit digitale folders te herkennen en doorzoekbaar te maken. “Wie bijvoorbeeld koffie zoekt, krijgt meteen een overzicht van de actuele aanbiedingen”, legt Van Deurzen uit.

“We zien dat vooral jongere gebruikers steeds vaker gericht naar producten zoeken, terwijl oudere gebruikers vaker de volledige folder doorbladeren. We willen beide manieren van winkelen ondersteunen.”

Klaar voor Black Friday en eindejaar

De komende weken breekt voor retailers de drukste periode van het jaar aan, en bovenal de meest cruciale voor promozoekers. “In oktober en november ligt ons bereik doorgaans twintig tot dertig procent hoger dan gemiddeld”, zegt Baens. “Retailers zetten dan volop in op promoties, en consumenten gaan actief op zoek naar interessante aanbiedingen.”

Om op die piek in te spelen, biedt Retail Media Support meer dan alleen digitale folders. Retailers kunnen hun campagnes versterken met prominente posities in de apps, gerichte displayadvertenties, pushberichten, nieuwsbrieven en sociale media. Via de wekelijkse nieuwsbrieven van MyShopi bereikt het bedrijf zo’n 285.000 consumenten.

“Een Black Friday-campagne kan bijvoorbeeld bestaan uit een digitale folder, ondersteund door displayadvertenties en een pushbericht”, zegt Baens. “Zo bieden we retailers een bredere mediamix waarmee ze op verschillende momenten en via verschillende kanalen consumenten bereiken. Digitale folders worden een volwaardig onderdeel van de marketingmix.”