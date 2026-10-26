Refurbed breidt uit naar baby- en kinderproducten

Na smartphones, huishoudtoestellen en fietsen richt Refurbed zich nu ook op jonge gezinnen. De marktplaats voor refurbished producten lanceert in België een assortiment buggy’s, kinderstoelen en speelgoed. In Oostenrijk groeide de verkoop van deze producten het afgelopen jaar al met 36%.

Alternatief voor tweedehands

Refurbed breidt zijn Belgische aanbod uit met professioneel opgeknapte baby- en kinderproducten. Het assortiment omvat onder meer buggy’s, kinderstoelen, wipstoeltjes, draagzakken, babykamerartikelen en speelgoed van merken als Maxi-Cosi, Bugaboo, Hauck en Cybex.