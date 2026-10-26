Derde minder Aziatische pakjes via PostNL door pakjestaks

PostNL bezorgde in het derde kwartaal 32% minder pakketjes uit Azië. De nieuwe Europese invoerheffing op kleine zendingen laat zich duidelijk voelen bij de Nederlandse pakketbezorger. Ook via de luchthaven nam het aantal pakjes al fors af.

Webshops passen logistiek aan

De Europese maatregelen tegen de toestroom van goedkope producten van Chinese webshops als Temu en Shein hebben meteen impact op de pakketmarkt. Bij PostNL daalde het aantal bezorgde pakketten uit Azië in het derde kwartaal met 32% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het totale pakketvolume van de e-commercetak zakte zo met 7,1%.