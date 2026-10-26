Oxford Street stroomt vol op eerste “autovrije” dag

De eerste fase van de herinrichting van de befaamde Londense Oxford Street is van start gegaan: een traject van 1 kilometer is nu autovrij. Burgemeester Lord Sadiq Khan noemt de ingreep het begin van een ommekeer voor de bekende winkelstraat.

Einde aan de achteruitgang

Burgemeester Khan wil dat niet het verkeer, maar de mensen “de baas” zijn op Oxford Street. Hij hoopt dat de straat uitgroeit tot een plek voor “cultuur, vrije tijd en toerisme”. “Dit is een straat die al meer dan 100 jaar bekendstaat als de hoofdstraat van het land”, zei hij aan BBC. “De voorbije decennia is ze achteruitgegaan. Ik ben niet bereid toe te kijken terwijl winkels deze straat verlaten, terwijl jobs deze straat verlaten, en daarom ben ik er echt trots op dat 1 kilometer van deze straat autovrij is.”