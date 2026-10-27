Dit zijn de winnaars van Folder van het Jaar 2026

Meer dan 8.000 consumenten namen deel aan de verkiezing Folder van het Jaar 2026, waarvoor 32 retailers zich inschreven. De winnaars zijn bekend: Delhaize en Kruidvat vielen zelfs twee keer in de prijzen.

Zeven awards

De Folder van het Jaar consumentenprijzen bekronen folders in vijf sectorcategorieën, naast een prijs voor de beste digitale folder. Nieuw dit jaar is de categorie “beste promoties”, die de aanbiedingen in de folder extra in de kijker zet. Van 1 september tot en met 4 oktober konden consumenten stemmen op hun favoriete folders. In totaal brachten 8.069 consumenten hun stem uit.

De winnaars van de consumentenprijzen van Folder van het Jaar 2026 zijn:

• Food: Delhaize

• DIY: Brico & BricoPlanit

• Electro & Telecom: MediaMarkt

• Home & Garden: Aveve

• Beauty & Fashion: Kruidvat

• Beste promoties: Kruidvat

• Beste digitale folder: Delhaize

Folder blijft sterke trafficdriver

In de marge van de verkiezing onderzocht NIQ hoe consumenten winkelpromoties ontdekken. Van de 5.838 deelnemers die ook het aanvullende deel van de vragenlijst invulden, geeft 80% aan hiervoor de folder van de winkel te gebruiken. Daarmee is de folder bij deze respondenten het vaakst genoemde kanaal, gevolgd door de website van de winkel (62%) en de winkel zelf (53%). Deze resultaten tonen de belangrijke plaats die de folder inneemt in de zoektocht naar aanbiedingen bij de bevraagde deelnemers.

Dit bevestigt ook Emilie Deconynck, head of marketing bij Aveve, voor de derde keer op rij winnaar van de award in zijn categorie: “De folder betekent veel voor Aveve. Volgens mij zijn we een van de weinige retailers die het aantal folders per jaar verhogen. Voor ons is de folder een sterke trafficdriver en een heel belangrijk onderdeel van onze mediamix.”

Folder van het Jaar is een initiatief van folderdistributeur BD Media in samenwerking met NIQ, Accurat, RetailDetail en Koninklijke Drukkerij Em. De Jong. Naast de consumentenprijzen zijn er ook prijzen van de professionele vakjury: die worden bekendgemaakt tijdens de RetailDetail Night op 19 november in Brussel. Tickets voor dat feestelijke event kan je bestellen via de knop hieronder.