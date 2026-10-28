Britse regering waakt over dreigende ontmanteling Poundland

Is de ondergang van Poundland onafwendbaar, of willen de Amerikaanse eigenaars meer verdienen aan de ontmanteling van de discountketen dan aan een redding? De Britse regering stelt zich die vraag nu investeringsmaatschappij Gordon Brothers een overnamebod heeft afgewezen. Zo’n 12.000 banen staan op het spel.

Meer geld met een faillissement?

De Britse minister van Economische Zaken Jonathan Reynolds onderzoekt of Gordon Brothers de noodlijdende discountketen Poundland niet nodeloos richting een faillissement duwt, meldt de Financial Times op basis van ingewijden. Gordon Brothers kocht Poundland pas vorig jaar voor het symbolische bedrag van één Brits pond van Pepco, dat nog altijd een minderheidsbelang bezit. Nu dreigt de investeerder de winkelketen met ongeveer 600 vestigingen op te breken en de onderdelen afzonderlijk aan concurrenten te verkopen.