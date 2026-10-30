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Geschreven door Pauline Neerman
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AVA trekt naar de binnensteden met drie kerstpop-ups

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Algemeen30 oktober, 2026

AVA opent de komende weken drie tijdelijke kerstwinkels in Antwerpen, Brussel en Genk. De Belgische retailer kiest bewust voor drukke stadslocaties en gebruikt de pop-ups tegelijk als proeftuin voor compactere winkelconcepten.

Nieuwe klanten bereiken

Op zaterdag 31 oktober opent AVA zijn eerste kerstpop-up in de Antwerpse Stadsfeestzaal op de Meir. Brussel volgt op 2 november aan de Anspachlaan en Genk op 14 november in Shopping 1. De drie tijdelijke winkels hebben een gemiddelde oppervlakte van 230 m² en bieden elk meer dan 1.200 verschillende kerstproducten aan.

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