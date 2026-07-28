Bavo Vanhalst (Dreambaby, Supra Bazar): “Samen raken we veel verder, zonder eenheidsworst te worden”

De megawinkels van Supra Bazar waren al decennia een begrip in West-Vlaanderen, maar vandaag maakt de familieonderneming vastberaden naam over alle provinciegrenzen heen. Onder Vanhalst Retail Group verzamelt het retailbedrijf ook al Dreambaby, Kabine en Qiddo, en daar stoppen de ambities niet. CEO Bavo Vanhalst deelt zijn missie exclusief op de Retail Marketing Day.

Niet voorzien, toch doen: “ook dat is ondernemen”

Maak nooit de fout Vanhalst Retail Group een retailholding te noemen. “Wij zijn echt een retailgroep, niet zeven verschillende bedrijven die op eenzelfde retailpark liggen”: de interne dynamiek van het familiebedrijf maakt volgens Bavo Vanhalst alle verschil. “Mijn broer en ik zijn aandeelhouder én actieve bestuurders in Dreambaby, Kabine en Qiddo. We sturen mee om synergieën tot stand te brengen, maar waken er ook over dat de eigenheid van elk concept bewaard blijft. De cultuur moet behouden blijven, anders krijg je eenheidsworst.”

Het belang van cultuur merkten de ondernemers bijvoorbeeld snel bij de integratie van Dreambaby. “Voor ons was dat een leercurve, omdat we het bedrijf moesten leren kennen. Voor hen was het ook een aanpassing. De wendbaarheid en snelheid zijn een plus, maar je moet zorgen dat het niet té snel gaat en dat de organisatie mee kan.”

Na exact evenveel winkelsluitingen onder Colruyt, groeit Dreambaby nu weer van 27 naar 32 winkels. Tegelijk worden bestaande winkels gerenoveerd of verbouwd. “In totaal gaat het om tien of elf werven in de laatste twaalf à dertien maanden. Dat is operationeel heel zwaar. Ik heb enorm veel respect voor ons operationeel team.”

Die investeringen wegen op korte termijn op de rentabiliteit. Toch kiest de groep bewust voor tempo. Al kwamen sommige opportuniteiten sneller dan voorzien, zoals door het vertrek van Leen Bakker uit België. “Winkels renoveren was gewoon nodig. En de nieuwe locaties vullen blinde vlekken in, zoals Herstal, Anderlecht, Woluwe en Genk. Het stond niet op de planning voor 2026, maar ook dat is ondernemen.”

Kabine: kleinste concept, maar geen bijzaak

Ook Kabine krijgt ruimte om te groeien. De recente opening in Kortrijk moet een belangrijke test worden. Tot nu toe had Kabine vooral winkels aan de kust, met een specifieke seizoens- en weekendlogica. Een binnenstad werkt anders. “Aan de kust zijn de winkels elke zondag open, omdat het daar dan druk is. In centrum Kortrijk kan het zijn dat je op donderdag anders moet plannen omdat iedereen bij mooi weer naar de kust gaat. Dat lijken ludieke details, maar ze hebben impact op bezetting, planning en toelevering.”

Kortrijk moet daarom helpen om de verdere groei in het binnenland te verfijnen. Het buitenland is zeker ook een optie. “België is een kleine en verzadigde markt. Als zoveel buitenlandse ketens naar België komen, moeten wij ook durven buiten onze landsgrenzen kijken. Is dat prioriteit voor 2026? Nee. Maar op familie- en holdingniveau bekijken we wel waar we kunnen groeien of samenwerken, online én offline.”

“De juiste dingen op het juiste moment”

Voor Vanhalst komt alles uiteindelijk terug op klantfocus. De Circle of Life-strategie mag geen excuus worden om klanten voortdurend meer producten aan te bieden. “Het gaat er niet om de zoveelste promotie te tonen met de gedachte om gewoon massa te verkopen. Natuurlijk is verkoop belangrijk, maar op lange termijn is dat niet het belangrijkste.”

Wat is dan wel het belangrijkste? “De klant de juiste dingen op het juiste moment aanbieden. Met de juiste klantfocus geraak je op lange termijn veel verder dan door alleen te focussen op zoveel mogelijk verkopen.”

Daarin vat hij de ambitie van Vanhalst Retail Group samen: niet de grootste willen zijn om de grootste te zijn, maar relevant blijven in elk moment van het leven van de klant. Van geboortelijst tot schooltas, van eerste kot tot eerste kind, en van online gemak tot fysieke winkelbeleving. “Samen raken we veel verder”, besluit Vanhalst. “En misschien ook sneller dan wanneer elk bedrijf alleen probeert te navigeren in een markt die alleen maar complexer wordt.”

Dit interview is het slotdeel (3/3) van een driedelige interviewreeks met Bavo Vanhalst, naar aanleiding van zijn aankomende keynote op de Retail Marketing Day 2026. Dit jaar brengt de Retail Marketing Day de veerkrachtige en wendbare verhalen van retailers die de spelregels herschrijven, met verder nog AVA, Albert Heijn en Planet B en meer.