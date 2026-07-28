[Analyse] Chinese “live commerce” al even groot als alle e-commerce in Amerika

De Chinese markt voor live commerce (zowat teleshopping 2.0) benadert vandaag al de totale omzet van de Amerikaanse e-commercemarkt, berekent een recent rapport van NielsenIQ. Het fenomeen zet zo een nieuwe standaard voor de wereldwijde retailsector: ook Europese merken en retailers moeten goed opletten.

Live commerce: van niche naar mainstream

Live commerce, waarbij producten via livestreams worden verkocht, is in China uitgegroeid tot een volwaardig verkoopkanaal. Volgens NielsenIQ winkelt 87% van de Chinese consumenten minstens één keer per maand via live commerce. De trend wordt gedreven door platforms zoals Taobao Live, Douyin (de Chinese variant van TikTok) en Kuaishou, waar influencers en merken in realtime producten presenteren en verkopen.