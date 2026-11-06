Bruna-eigenaar Audax bengelt op rand van faillissement

Het Nederlandse retail- en mediaconcern Audax, eigenaar van boekenketen Bruna, vecht voor zijn voortbestaan. Miljoenenschulden en een bittere bestuurscrisis brengen het bedrijf in acute geldnood. De rechter geeft Audax voorlopig extra ademruimte.

Leveranciers wachten op miljoenen

Audax heeft volgens het Financieele Dagblad voor meer dan 9 miljoen euro aan openstaande schulden bij leveranciers. Die eisen steeds vaker onmiddellijke betaling, wat de bevoorrading van de Bruna-winkels in aanloop naar de cruciale eindejaarsperiode bemoeilijkt. Het concern telt 94 eigen winkels en 340 franchisenemers, en bezit daarnaast tijdschriftendistributeur Betapress en verschillende uitgeefactiviteiten.