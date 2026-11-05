Eerste Belgische Miniso komt naar Broeklin, ook Prego! en Mango bevestigen

Broeklin Brussels, de nieuwe werk- en winkelwijk die in het najaar van 2029 de deuren moet openen, heeft met Miniso een Belgische primeur beet. Het project kondigt nog meer namen aan.

Al zestien huurders bekend

De Chinese lifestyleretailer Miniso, bekend om zijn kleurrijke mix van designproducten voor dagelijks gebruik, verzamelobjecten en cadeaus, opent straks een eerste winkel in België, via zijn franchisenemer Firce Capital. Dat meldt Broeklin, het winkelcentrum dat straks verrijst langs de Brusselse ring. De keten is al aanwezig in meer dan 110 landen en heeft intussen meer dan 8.300 winkels. Het is al de zestiende retailer die het winkelproject bekendmaakt.

Eerder deze week bleek dat ook Prego!, de Belgische Italiaanse traiteurketen, een vestiging zal openen in het shoppingcenter. Ook de Spaanse modeketen Mango tekent present met een flagshipstore over drie verdiepingen.