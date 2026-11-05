Tom&Co zet mes in Franse winkels, maar schakelt hoger in België

Tom&Co snoeit in zijn Franse winkelnetwerk, terwijl de verliezen verder oplopen. In België gaat de dierenspeciaalzaak net in de aanval: tegen 2030 wil de keten tot zeventig nieuwe winkels openen. Opmerkelijk genoeg neemt de retailer ook franchisewinkels weer in eigen beheer.

Frankrijk wordt kleiner

Tom&Co heeft vorig jaar vijftien verlieslatende Franse winkels gesloten. Daardoor blijven er nog 56 vestigingen over, meldt De Tijd. Vooral in het zuidwesten sneuvelden winkels die te ver van de distributiecentra lagen. De keten concentreert zich voortaan op de regio’s ten noorden van de Loire.