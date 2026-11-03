[RetailDetail Night] De Chinese retailgolf: bedreiging of kans voor Europese retailers?

JD.com stapt in MediaMarkt, Temu en Shein veroveren de Europese consument en TikTok Shop verandert de spelregels van e-commerce. Moet Europa zich wapenen tegen de Chinese retailreuzen, of kunnen onze retailers juist iets van hen leren? Tijdens de RetailDetail Night op 19 november gaan vier prominente stemmen uit de sector het debat aan.

Weren of leren?

De Chinese opmars in de Europese retail is niet meer te stuiten. Met de intrede van JD.com bij Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt, krijgt de Chinese e-commercegigant rechtstreeks toegang tot de Europese winkelstraat. Tegelijk zetten Temu, Shein en TikTok Shop de markt onder druk met scherpe prijzen, razendsnelle productontwikkeling en geavanceerde digitale technologie.

De impact reikt verder dan goedkope producten en pakjes uit China. Chinese spelers beschikken over bijzonder efficiënte toeleveringsketens, zetten artificiële intelligentie op grote schaal in en experimenteren met businessmodellen die de traditionele Europese retail uitdagen. Maar is China alleen een bedreiging? Wat als de grootste bedreiging tegelijk de grootste leerschool blijkt?

Vier CEO’s, vier perspectieven

Tijdens RetailDetail Night op 19 november kruisen vier retailkenners de degens over de toekomst van de Europese retail.

Olivier Van den Bossche ( MediaMarkt ) staat midden in de verandering. Op 3 november kreeg JD.com de definitieve Europese goedkeuring voor de overname van Ceconomy. De transactie zal al binnen enkele dagen rond zijn. Wat betekent de komst van een Chinese eigenaar?



) staat midden in de verandering. Op 3 november kreeg JD.com de definitieve Europese goedkeuring voor de overname van Ceconomy. De transactie zal al binnen enkele dagen rond zijn. Wat betekent de komst van een Chinese eigenaar? Peter De Sutter ( e5 ) vertegenwoordigt de lokale retailondernemer. Hoe kan een Europese modeketen zich onderscheiden wanneer Chinese platforms concurreren op prijs, snelheid en assortiment?



) vertegenwoordigt de lokale retailondernemer. Hoe kan een Europese modeketen zich onderscheiden wanneer Chinese platforms concurreren op prijs, snelheid en assortiment? Steven Van den Bossche ( Hermie ) bekijkt de uitdaging vanuit e-commerce. Hoe houd je als succesvolle Belgische webwinkel stand tegenover platformen met een enorme schaal en technologische voorsprong?



) bekijkt de uitdaging vanuit e-commerce. Hoe houd je als succesvolle Belgische webwinkel stand tegenover platformen met een enorme schaal en technologische voorsprong? Pascal De Greef (Comeos) plaatst het debat in een breder economisch en beleidsmatig kader. Hoe garandeert Europa eerlijke concurrentie zonder innovatie en investeringen af te remmen?

Het debat gaat verder dan de vraag of Europa zijn grenzen moet beschermen. Moeten Europese retailers vooral bang zijn voor China, of moeten ze dringend naar China kijken om hun eigen toekomst veilig te stellen? Die prikkelende vraag vormt het uitgangspunt van één van de hoogtepunten van de RetailDetail Night 2026.

Op donderdag 19 november brengt de RetailDetail Night meer dan 400 retailprofessionals samen voor een avond met keynotes, awards, netwerking en een buffetdiner. Meer dan 80% van de plaatsen is inmiddels bezet.

En beleef het zelf op een 7-daagse ervaringsreis naar het epicentrum van de meest ontwrichtende markt ter wereld, van 19 april t.e.m. 25 april 2025.