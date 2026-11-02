[Opinie] Europa wil Chinese pakjes stoppen, maar krijgt Chinese retailers in de plaats

Met nieuwe douaneheffingen wil Europa de opmars van Temu, Shein en AliExpress afremmen. Maar wat als Brussel daarmee precies het omgekeerde bereikt? De strijd tegen goedkope Chinese pakjes dreigt uit te monden in nog scherpere concurrentie voor Europese retailers.

Nog sneller, nog gevaarlijker?

Europa heeft de aanval ingezet op de Chinese pakjesvloed. Sinds juli geldt een douaneheffing van 3 euro voor goedkope importzendingen, sinds 1 november komen daar 2 euro aan verwerkingskosten bovenop. Voor spotgoedkope producten maakt dat een wereld van verschil. Eindelijk eerlijke concurrentie voor Europese retailers, klinkt het opgelucht. Maar misschien juichen ze te vroeg…