Hema botst met vakbonden over feestdagwerk: “Met een toeslag koop je de wet niet af”

Mag Hema in België haar winkelpersoneel in toeristische zones ook op feestdagen een volledige dag laten werken? Volgens de vakbonden CNE en ACV Puls overtreedt de retailer daarmee de wet. Hema betwist dat en wijst op een akkoord met de grootste vakbondsfractie binnen het bedrijf.

Verschillende interpretaties van de wet

Volgens de bonden laat de wetgeving niet toe dat werknemers in toeristische zones op feestdagen ook in de namiddag aan de slag gaan. Ze stellen dat de FOD Werkgelegenheid Hema daarover op 1 mei 2026 al een waarschuwing gaf. Maar Hema heeft een andere interpretatie. De winkelketen bevestigt dat ze over de kwestie in overleg is getreden met de FOD Werkgelegenheid en haar standpunt heeft toegelicht.