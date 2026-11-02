Nederlandse vastgoedinvesteerder koopt winkelcentrum Les Grands Prés

Eurocommercial, de Nederlandse vastgoedgroep die in België ook al eigenaar is van Woluwe Shopping, heeft winkelcentrum Les Grands Prés in Bergen overgenomen voor 265 miljoen euro. De eigenaar gaat op zoek naar synergieën tussen beide complexen.

Mix versterken

Les Grands Prés herbergt meer dan 100 winkels op 27.000 m², heeft een bezettingsgraad van 97% en trekt jaarlijks meer dan 6,5 miljoen bezoekers. De overnameprijs is volgens experts eerder laag gezien het succes van het winkelcentrum, meldt zakenkrant De Tijd. Het shoppingcenter was eigendom van de Duitse investeerder Union, die onder druk staat van investeerders. Aanpalende vestigingen van Carrefour en IKEA op dezelfde site vallen buiten de transactie.