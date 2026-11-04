Marks & Spencer lijkt nog niet volledig hersteld van cyberaanval

Marks & Spencer (M&S) toont tekenen van herstel na de zware cyberaanval van vorig jaar: de omzet stijgt fors en de winstcijfers verbeteren, maar halen nog niet het niveau van voor de hack. Vooral de modedivisie heeft nog werk aan de winkel.

Uitdagende kledingmarkt

De omzet van M&S steeg in het eerste halfjaar met 16,2% tot 9,26 miljard pond (11,10 miljard euro), terwijl de gecorrigeerde winst vóór belastingen meer dan verdubbelde tot 403,2 miljoen pond (483,15 miljoen euro), wat beter is dan verwacht. Toch blijft de winst nog onder het niveau van de eerste jaarhelft voor de cyberaanval die de retailer trof in april van vorig jaar, en die de webshop van de retailer gedurende meer dan zes weken lam legde.