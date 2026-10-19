Franse rellen treffen 3.000 winkels: Sephora sluit alle vestigingen, Carrefour vreest miljoenenfactuur

(update) De gewelddadige protesten in Frankrijk hebben minstens 3.000 winkels geraakt. Onder meer Sephora, Burberry, Galeries Lafayette en Carrefour kregen te maken met plunderingen of vernielingen.

Van luxeboetieks tot supermarkten

De rellen braken afgelopen weekend uit tijdens betogingen over de levenskost en het onderwijs in Parijs en verschillende andere Franse steden. Vooral in Parijs richtten plunderaars grote schade aan in de winkelstraten. Onder meer Burberry, Louis Vuitton, Dior, Celine, Lacoste, Kenzo, Salomon en Arc’teryx waren er het doelwit van vandalisme. Maar ook in Bordeaux kregen Apple en Decathlon met vernielingen te maken, in Nantes troffen plunderaars Fnac. Supermarktgroep Intermarché meldt schade aan een tiental vestigingen.