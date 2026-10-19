Kringwinkel viert 25e verjaardag met nieuwe slogan

Na 25 jaar krijgt Kringwinkel een nieuwe slagzin én een eigentijdser winkelconcept. Onder de slogan ‘Fenomenaal Sociaal’ wil de tweedehandsketen haar maatschappelijke missie scherper uitdragen, terwijl een vernieuwde winkelinrichting de beleving moet versterken.

Sociaal aspect in de verf

Kringwinkel viert zijn 25ste verjaardag met een nieuwe baseline: ‘Fenomenaal Sociaal’. De organisatie onthulde de slagzin afgelopen zaterdag tijdens de Dag van de Kringwinkel in Sint-Kruis bij Brugge. De nieuwe boodschap vervangt na een kwarteeuw de bestaande positionering en moet duidelijker maken dat Kringwinkel veel meer is dan alleen een tweedehandsretailer.

“We willen nog sterker in de verf zetten waarom wij bestaan en waarvoor wij staan”, zegt Gino Van Ossel, voorzitter van Kringwinkel Groep, tegenover Focus Wtv. “We zijn sociaal voor spullen door ze een betaalbaar, tweede leven te geven. We zijn sociaal voor buurten, want onze winkels zijn een aangename ontmoetingsplek. We zijn ook sociaal voor morgen, want het circulaire verhaal wordt steeds belangrijker, en we zijn ook sociaal voor mensen.”

Aandacht voor winkelbeleving

De nieuwe slogan gaat gepaard met een vernieuwing van het winkelconcept. In Sint-Kruis heeft Kringwinkel al een eigentijdse inrichting geïntroduceerd, met meer ruimtegevoel, duidelijkere productcategorieën en een aantrekkelijkere presentatie van het assortiment. De komende maanden wil de organisatie dat concept verder uitrollen.

“We zijn uiteraard een retailer. We kunnen niet anders dan een stukje meegaan in die beleving om relevant en interessant te blijven”, zegt directeur Bie Buelens. “Op die manier verhogen we ook de identiteit en vooral de herkenbaarheid met één duidelijk winkelbeeld.”

145 winkels en 6.000 medewerkers

Kringwinkel ontstond 25 jaar geleden toen verschillende Vlaamse kringloopwinkels zich verenigden onder één gemeenschappelijke merknaam. Inmiddels telt de organisatie 145 winkels en meer dan 6.000 medewerkers. Het merendeel van hen werkt via sociale tewerkstelling, in nauwe samenwerking met maatwerkbedrijven.

Voor de 25ste verjaardag organiseerden de 145 winkels zaterdag tal van activiteiten, van workshops en stylingadvies tot ontmoetingsmomenten aan feesttafels. Ook deelde Kringwinkel 3.625 unieke, geüpcyclede goodiebags uit, die medewerkers in de eigen naaiateliers maakten. Met de nieuwe positionering en de modernisering van het winkelnetwerk wil Kringwinkel zijn maatschappelijke karakter behouden, maar tegelijk zijn commerciële aantrekkingskracht vergroten.

Op de RetailDetail Night op 19 november komt ervaren retail-CEO Bie Buelens vertellen hoe ze Kringwinkel als eigenzinnige gamechanger zowel meer retailer als sociaal wil maken, en wat ook sectorgenoten daarvan kunnen opsteken.