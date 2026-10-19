Vinted overspoeld met gestolen spullen na rellen in Frankrijk

Van designerhandtassen tot cosmetica: tweedehandsplatform Vinted kampt met een golf van verdachte advertenties na de hevige rellen en plunderingen in Frankrijk afgelopen weekend. Het bedrijf verwijdert massaal zoekertjes voor luxeproducten die vermoedelijk afkomstig zijn uit geplunderde winkels.

Luxeproducten duiken weer op

Tijdens de onlusten kregen duizenden Franse winkels te maken met vernielingen en plunderingen. Op sociale media circuleren beelden van plunderingen bij luxemerken als Louis Vuitton, Burberry en Celine. Cosmeticaketen Sephora bevestigde dat betogers verschillende vestigingen binnendrongen en sloot uiteindelijk alle winkels.

Sindsdien duiken op Vinted opvallend veel advertenties op voor producten die sterk lijken op de gestolen waar. “We zien een duidelijke piek in aanbiedingen van luxeartikelen die normaal niet zo massaal op ons platform verschijnen”, zegt een woordvoerder van Vinted. Ook op het Franse verkoopplatform Leboncoin circuleren verdachte aanbiedingen, soms zelfs met de beveiligingslabels nog aan de producten.

Vinted versterkt controles

Vinted benadrukt dat het platform geen heling duldt en mechanismen heeft om gestolen goederen op te sporen. “We hebben onmiddellijk maatregelen genomen om advertenties die verband houden met de plunderingen te identificeren en te verwijderen”, aldus de woordvoerder. “Daarnaast hebben we het toezicht op verdachte zoekertjes aangescherpt en werken we nauw samen met de Franse autoriteiten.”

Wie de regels overtreedt, riskeert een permanente uitsluiting van het platform. Toch blijft het een kat-en-muisspel. “Zolang er mensen zijn die gestolen goederen willen verkopen, zullen we blijven optreden”, klinkt het.

Een groeiend probleem

De gebeurtenissen in Frankrijk werpen zo ook onverwacht licht op een breder probleem: de opkomst van online heling via platforms zoals Vinted, eBay en Facebook Marketplace. Criminelen gebruiken de kanalen steeds vaker om gestolen goederen door te verkopen, vaak onder valse voorwendselen. Hoe kunnen de tweedehandsplatformen immers de herkomst controleren van de miljoenen producten die particulieren aanbieden?

Ook voor de politie is het een uitdaging om deze praktijken bij te benen, zeker als de daders anoniem blijven. De kwestie krijgt intussen niettemin politieke aandacht. De Franse regering riep vandaag Amazon, eBay, Leboncoin, Meta, TikTok en Vinted op het matje: Minister van Handel Serge Papin eist dat de platformen onmiddellijk de advertenties verwijderen en verlangt dat de bedrijven samenwerken met politie en justitie om de verkopers te vervolgen.

Intussen dreigen nieuwe onlusten. De gele hesjes kondigen voor zaterdag 24 oktober een tweede protestgolf aan tegen de hoge kosten van levensonderhoud. Ook vakbond CGT en scholierenorganisaties plannen nieuwe betogingen.