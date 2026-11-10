M&S verhoogt de focus op food en op digitalisering

Marks & Spencer wil dat onlineverkoop bijna de helft van de omzet in mode, wonen en beauty gaat uitmaken, naast een netwerk van 180 “zeer productieve” winkels. Die ambitie staat centraal op de Capital Markets Day van de Britse retailer, waar de volgende fase van het transformatieprogramma Reinvesting for Growth wordt toegelicht.

Dubbel zoveel food

Voor de divisie mode, wonen en beauty mikt M&S op een operationele marge van meer dan 10%, zowel in de winkels als online, terwijl het marktaandeel verder moet groeien. In de eerste jaarhelft kwam 35% van de omzet in die afdeling uit onlineverkoop, tegenover 33% in 2024/25.