Quickli: sneller personeel inzetten, minder administratie, lagere kosten

(Publireportage) Black Friday, de eindejaarsdrukte of een onverwachte piek: in retail moet je snel kunnen schakelen wanneer extra personeel nodig is. Met Quickli, de innovatieve zelfplanningstool van Start People, wordt dat een stuk eenvoudiger. Snellere personeelsinvulling, minder administratie én een voordeliger tarief: vooral voor retailers met meerdere vestigingen biedt dat interessante mogelijkheden.

Van personeelsbehoefte tot contract in enkele stappen

Het principe is eenvoudig. Een retailer geeft aan op welke dagen en uren extra medewerkers nodig zijn. Die openstaande shifts worden automatisch aangeboden aan een pool van beschikbare kandidaten. Zij kiezen zelf wanneer ze willen werken, waarna meteen een uitzendcontract wordt aangemaakt.

De tussenkomst van een consulent is voor die individuele planning dus niet meer nodig. Dat bespaart tijd en administratie én verlaagt de operationele kosten. Een voordeel dat Start People kan doorvertalen naar een aantrekkelijker tarief voor de retailer.

Ook kandidaten winnen erbij: studenten en flexi-jobbers kunnen hun werkuren flexibel afstemmen op hun persoonlijke agenda.

Eén centrale aanpak voor meerdere winkels

Voor retailers met meerdere vestigingen is Quickli bijzonder interessant. Winkels kunnen hun openstaande shifts rechtstreeks beschikbaar stellen, terwijl de centrale HR-afdeling het overzicht behoudt.

Dat sluit perfect aan bij de aanpak van Start People Retail & Shops: centrale coördinatie, snelle personeelsinvulling en minimale administratieve belasting. Zeker tijdens piekperiodes zoals Black Friday, de solden of de eindejaarsdrukte maakt die flexibiliteit het verschil.

Meer dan 6.500 planningen bij Nike

Nike laat zien dat Quickli ook werkt bij grote en sterk wisselende personeelsvolumes. In 2025 startte de samenwerking als pilootproject in één distributiecentrum. Tijdens de drukke Cyberperiode, wanneer de volumes het sterkst pieken, werd Quickli uitgerold over alle distributiecentra.

Alleen al in 2026 werden er bij Nike meer dan 6.500 studentenplanningen via Quickli ingevuld. Zo kon Nike snel bijsturen wanneer de volumes van dag tot dag of van week tot week veranderden. Voor retailers, die ook te maken hebben met seizoenspieken, promoties en onvoorspelbare drukte, is dat een interessant voorbeeld.

Slimme technologie, menselijke expertise

Quickli automatiseert de planning en contractaanmaak, maar de expertise van Start People blijft essentieel. De HR-specialisten zorgen voor de selectie en begeleiding van geschikte kandidaten en het beheer van de kandidatenpool.

Zo combineert Start People Retail & Shops persoonlijke dienstverlening met slimme technologie.

Benieuwd hoe Quickli werkt? Ontdek het in onze video.

Ook jouw personeelsplanning slimmer organiseren? Ontdek hier hoe Start People Retail & Shops jouw winkelorganisatie kan ondersteunen.