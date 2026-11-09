Fors meer shoppers in autovrij Oxford Street

De bestedingen in de winkels op Oxford Street zijn flink toegenomen sinds de winkelstraat autovrij is geworden. Ook elders in de Londense West End stijgt het aantal transacties nu shoppers naar de nieuwe voetgangerszone trekken.

Opsteker

De eerste week na de herinrichting van de befaamde Londense Oxford Street, waarbij een traject van 1 kilometer nu autovrij is, hebben heel wat shoppers de weg gevonden naar de nieuwe voetgangerszone. Volgens de Financial Times stegen de transacties met debet- en creditcards van Barclays in het hele West End tussen 26 en 31 oktober met 13% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Volgens data van betaalbedrijf Adyen steeg de waarde van de transacties bij 40 winkels op Oxford Street in de eerste week na de voetgangerszone met 28% ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal aankopen met 19% toenam. In de naburige Regent Street nam het aantal transacties in dezelfde periode met slechts één procent toe. Zowel John Lewis als Marks & Spencer hebben zeer sterke verkopen gemeld in hun winkels op Oxford Street.

De cijfers zijn een opsteker voor de betrokken retailers in de aanloop naar de cruciale kerstverkopen. De herontwikkelingsplannen van de Londense burgemeester Sadiq Khan, waarbij volgend jaar ook bomen worden aangeplant en pleinen worden heringericht, stootten op weerstand van bewoners en vervoersmaatschappijen die zich zorgen maken over de bereikbaarheid en de impact op de omliggende straten.