Amazon België heeft een nieuwe country manager

Na het vertrek van Eva Faict eerder dit najaar stelt Amazon vandaag Yannick Van Heers aan als nieuwe country manager voor België. Hij start in zijn nieuwe rol nét voor de drukste periode van het jaar. Ook Nederland en Zweden hebben nieuwe leidinggevenden.

“Springplank voor Belgische ondernemers”

Yannick Heers werkt sinds 2018 bij Amazon in verschillende leidinggevende functies, onder meer binnen de teams die verantwoordelijk zijn voor de logistieke operaties. Recent was hij verantwoordelijk voor de strategie rond het netwerk van afhaal- en retourpunten voor België, Nederland en Duitsland. Voor zijn overstap naar Amazon werkte hij gedurende zeven jaar bij AB InBev.

Heers start in zijn nieuwe rol vlak voor Black Friday, Sinterklaas en de feestdagen, een van de drukste periodes van het jaar voor klanten en verkopers in België. “Na acht geweldige jaren aan het hoofd van verschillende van onze teams die verantwoordelijk zijn voor de logistieke operaties in Europa, kijk ik er naar uit om me nu op mijn thuisland te focussen,” zegt hij. “Mijn ambitie is om amazon.com.be de belangrijkste bestemming te maken voor Belgische shoppers en een springplank te zijn voor Belgische ondernemers die in heel Europa en daarbuiten willen verkopen.”

Investeringen in België

Onlangs kondigde Amazon aan dat het Belgische kleine en middelgrote ondernemingen wil helpen om tegen eind 2030 opgeteld meer dan 2 miljard euro exportverkoop te realiseren. Het plan is een belangrijk onderdeel van de investering van meer dan 1 miljard euro van de e-commercespeler in België voor de periode tussen 2025 en 2027.

Eva Faict, de voormalige country manager voor Amazon in België en Nederland, kondigde in september haar vertrek aan. Ze gaat vanaf 1 december aan de slag bij de Nederlandse online supermarkt Picnic om er de internationale activiteiten te versterken.

Nieuwe functie

Ook in Nederland en Zweden heeft Amazon nieuwe country managers benoemd. In Nederland is dat Christianne Deregnaucourt-Lebouille, die in 2020 bij Amazon startte als hoofd Marketing en verantwoordelijke voor het Prime-programma van Amazon in Nederland en Zweden. In Zweden komt ​Julian Tydeman aan het roer. Hij werkt sinds 2009 bij Amazon in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zweden. Hij maakte deel uit van het team dat in 2020 Amazon.se lanceerde en heeft sindsdien verschillende leidinggevende functies bekleed binnen de Zweedse en Europese tak van het bedrijf. Net als Yannick Van Heers rapporteren ze aan Gulfem Toygar, die de nieuw gecreëerde functie van Managing Director, EU Emerging Stores, op zich heeft genomen.