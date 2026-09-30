Picnic trekt Amazon-manager Eva Faict aan

Eva Faict, de countrymanager van Amazon in België en Nederland die recent haar vertrek aankondigde, heeft al een nieuwe uitdaging beet: ze zal de internationale activiteiten versterken bij de Nederlandse online supermarkt Picnic.

Vanaf 1 december

Eerder deze maand maakte Eva Faict op haar LinkedIn-account bekend dat ze Amazon na elf jaar zou verlaten voor een andere uitdaging. Ze sprak toen over “een fantastische kans”, zonder te preciseren wat ze precies zou gaan doen. Intussen is er daarover al iets meer duidelijkheid: Faict gaat vanaf 1 december aan de slag voor Picnic, de Nederlandse onlinesupermarkt die ook actief is in Duitsland en Frankrijk. Dat bevestigt een woordvoerder van Picnic aan RetailTrends.

Faict speelde een belangrijke rol bij de uitbouw van Amazon in de Benelux: vier jaar geleden hielp ze Amazon.com.be lanceren, vervolgens nam ze ook de leiding over de Nederlandse activiteiten van het Amerikaanse concern. Wie haar opvolgt, heeft Amazon nog niet bekend gemaakt.