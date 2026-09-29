Waarom onlinemerk Pit&Pit in de winkels van Bio-Planet verschijnt

Pit&Pit, de Belgische webshop gespecialiseerd in gezonde en natuurlijke voeding, zet stappen in de fysieke wereld met eigen rekken in vier winkels van Bio-Planet, de bioketen van Colruyt Group.

Ruimte voor ontdekking

Pit&Pit wil zijn assortiment ook buiten de eigen webshop makkelijker beschikbaar maken. Het merk ligt sinds 8 september in de winkels van Bio-Planet in Gent, Mechelen, Corbais en Mons. Omdat het aanbod van Pit&Pit niet binnen één klassieke supermarktcategorie past, kunnen klanten het vlot vinden in een speciaal ontworpen rek met een eigen kleur en duidelijke Pit&Pit-branding.