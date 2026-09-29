Poetin legt nu ook de hand op Metro Rusland

Nadat de Russische Federatie eerder al beslag legde op de lokale activiteiten van Nestlé, Auchan en Leroy Merlin, wordt nu ook Metro Rusland onder curatele geplaatst. Daardoor heeft Metro AG geen operationele controle meer over haar dochteronderneming.

CEO neemt leiding over

Maandag heeft de Russische Federatie via een presidentieel decreet de controle over de activa van Metro Rusland overgenomen. Dat bevestigt het Duitse foodservicebedrijf in een persbericht. Als gevolg van de maatregel heeft Metro AG geen operationele zeggenschap meer over haar Russische dochteronderneming, hoewel het formeel de eigenaar blijft. De Russische staat heeft de operationele leiding overgedragen aan “UK Torg RUS”, een bedrijf dat eigendom is van Johannes Tholey, de CEO van Metro Rusland.