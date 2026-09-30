Coca-Cola schaalt bottelarij in Gent fors op

Coca-Cola Europacific Partners België en Luxemburg heeft 36 miljoen euro geïnvesteerd in haar productie- en distributiesite in Gent. Het bedrijf wil er de capaciteit optrekken van 350 naar 450 miljoen liter per jaar.

147 verschillende smaken en varianten

De vernieuwde productie- en distributiesite in Gent werd de afgelopen vijf jaar grondig vernieuwd: een investering van 36 miljoen euro, waarvan 15 miljoen ging naar onder andere vernieuwde kantoren en dak en 21 miljoen naar een vernieuwd automatisch hoogbouwmagazijn met ruimte voor zo’n 10.800 extra palletten. Vier volautomatische stapelkranen kunnen er 140 palletten – goed voor 436.800 blikjes – per uur verwerken