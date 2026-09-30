Lidl lanceert nieuw huismerk voor honden en katten

“Max & Mila’s World”: dat is de naam waaronder Lidl in alle winkels een vernieuwd assortiment voor honden en katten uitrolt. Met drie kwaliteitslijnen, 100% natuurlijke recepturen en transparante etiketten maakt de discounter de juiste keuze eenvoudiger én betaalbaar.

Drie kwaliteitsniveaus

Ongeveer de helft van de Lidl-klanten heeft een huisdier, waarbij het in bijna negen van de tien gevallen om een hond of kat gaat. Dat illustreert het belang van een sterk huismerk in deze categorie. Max & Mila’s World biedt 100% natuurlijke recepten zonder toegevoegde suikers of kunstmatige kleurstoffen, ontwikkeld volgens de richtlijnen van de European Pet Food Industry Federation (FEDIAF), de leidende autoriteit op het gebied van diervoeding.

In het assortiment vinden shoppers drie kwaliteitsniveaus. Basic is er voor de dagelijkse basisbenodigdheden met gebalanceerde ingrediënten. Advanced Care is voor huisdiereigenaren met hogere eisen, met een hogere voedingswaarde, gedroogd vlees als hoofdingrediënt en producten die zijn afgestemd op verschillende levensfasen en specifieke behoeften. De graanvrije Gourmet-lijn tot slot levert premium kwaliteit met vers vlees als hoofdingrediënt en zorgvuldig geselecteerde producten.

Eenduidige merkwereld

Verpakkingen met kleurcodes, gecombineerd met een samenhangend point-of-sale-ontwerp en een eenduidige uitstraling in de winkels, zorgen voor een snellere navigatie bij het schap. Het assortiment wordt compleet gemaakt met een selectie non-foodartikelen voor honden en katten.

“Met Max & Mila’s World creëren we voor de allereerste keer een eenduidige merkwereld voor ons voltallige assortiment voor honden en katten. Dit maakt het voor onze klanten gemakkelijker om in één oogopslag de kwaliteitsverschillen binnen ons aanbod te begrijpen. Transparante informatie, hoogwaardige producten en de voor Lidl kenmerkende scherpe prijs helpen huisdiereigenaren om de juiste keuze te maken voor hun hond of kat,” licht Sebastian Hein toe, Head of Brand, Senior Vice President bij Lidl Stiftung & Co. KG.