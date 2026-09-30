Iconische Antwerpse Bakkerij Goossens heeft nieuwe eigenaars

De 142 jaar oude Antwerpse Bakkerij Goossens begint onder nieuwe eigenaars aan een volgend hoofdstuk. Voor de klanten verandert er weinig: de naam Goossens, de winkel en ook de vertrouwde recepten en producten blijven behouden.

Verder bouwen

Al sinds 1884 is Bakkerij Goossens een vaste waarde in de Korte Gasthuisstraat in Antwerpen. Nu komt het familiebedrijf in handen van Ann Goetgebuer-Painblanc en Maxim Painblanc, de ondernemers achter Philip’s Biscuits. De overname is sinds 1 september een feit en omvat zowel de zaak als het historische pand waarin de bakkerij al generaties lang gevestigd is

De nieuwe eigenaars willen verder bouwen op wat generaties Goossens hebben gecreëerd: een unieke bakkerij met een heel eigen karakter, een trouw cliënteel en een reputatie die tot ver buiten de Antwerpse stadsgrenzen reikt, niet in het minst dankzij de legendarische “roggeverdommekes” (een traditioneel, Antwerps roggebroodje met rozijnen en krenten, nvdr). Bakkerij Goossens wordt geen filiaal of verlengstuk van Philip’s Biscuits, maar blijft als aparte onderneming bestaan, met haar eigen naam, karakter en manier van werken. Ook de productie blijft waar ze vandaag thuishoort.

Familieband blijft bestaan

Voor afscheidnemend zaakvoerder Patrick Goossens was het belangrijk dat zijn levenswerk terechtkwam bij een familie die begrijpt wat een ambachtelijk familiebedrijf betekent en dezelfde zorg voor product, mensen en traditie deelt: “Ik wilde vooral mensen vinden die begrijpen wat ambacht betekent en respect hebben voor wat hier generaties lang is opgebouwd. Bij Ann en Maxim voelde dat juist.”

Hijzelf zelf geeft de fakkel volledig door. De band met de familie blijft evenwel bestaan: zijn nicht Laura Goossens blijft betrokken bij een deel van de dagelijkse werking. In een interview met RetailDetail, eind 2024, getuigde zij over haar passie voor de familiezaak en met name voor de productie van speculaas rond Sinterklaas, met de originele speculaasvormen. “Mijn grootste droom is om deze zaak productief authentiek te kunnen verderzetten zoals we al 140 jaar doen,” zei ze toen.