“Lidl behoudt voorsprong op Albert Heijn in Vlaanderen”

(Update) De bewering dat Albert Heijn qua marktaandeel intussen Lidl heeft ingehaald in Vlaanderen, verdient nuance, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt. Op basis van de YouGov-cijfers op MAT-basis behoudt de discounter een voorsprong.

“Appels met appels vergelijken”

“We zijn in Vlaanderen niet ingehaald door Albert Heijn”, zegt Colbrandt aan RetailDetail. Dat staaft ze met cijfers: het nationale marktaandeel van Lidl bedroeg volgens onderzoeksbureau YouGov in augustus (MAT) 9,4%. In Vlaanderen was dat 9,2%, in Wallonië 9,8%. “Het concurrentieveld is in Vlaanderen sterker dan in Wallonië maar we blijven er groeien.” De groei bedroeg 0,1% in Vlaanderen, 0,3% in Wallonië en 0,2% nationaal.

“Wij baseren ons al jaren op de cijfers van YouGov omdat die ook de gewogen versproducten meenemen. We willen appels met appels vergelijken: wij scoren als verskampioen immers bovenproportioneel in categorieën als groenten, fruit en vlees.” In het eerste Belgische Versrapport van YouGov, dat in juni verscheen, hebben Belgische consumenten Lidl verkozen tot de nummer één in verse producten, en scoorde de discounter ook het hoogst in de categorieën groenten en fruit en brood & bakkerijproducten.

Lidl reageert hiermee op de stelling dat Albert Heijn intussen groter zou zijn in Vlaanderen, een uitspraak van marketingdirecteur Els Lagrou op de Marketing Day van RetailDetail vorige week. Maar zij baseerde zich op de year-to-date-cijfers, en dat verklaart ook het verschil, reageert woordvoerder Ann Maes: het YTD-marktaandeel van Albert Heijn in Vlaanderen bedraagt volgens haar 9,8%.