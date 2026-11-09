“Retailers en fabrikanten verdrinken in data, Impaqtr helpt hen er samen waarde uit te halen”

Retailers en fabrikanten beschikken over meer data dan ooit, maar halen er lang niet altijd alles uit. Versnipperde informatie, eindeloze Excel-bestanden en discussies over verschillen in cijfers staan een efficiënte samenwerking in de weg. Het Belgische Impaqtr wil daar verandering in brengen.

Van een wirwar aan Excels naar één versie van de waarheid

Verkoopcijfers, aankoopcijfers, doorverkoopcijfers, promotieresultaten, voorraadgegevens: aan informatie heeft de retailsector geen gebrek. Maar wie al die gegevens wil combineren, botst al snel op verschillende systemen, uiteenlopende definities en tijdrovende kwaliteitscontroles.

Precies daar zag Impaqtr een opportuniteit. Het technologiebedrijf, opgericht in 2017, ontwikkelde een neutraal en beveiligd datacollaboratieplatform dat data uit verschillende bronnen samenbrengt, opschoont, harmoniseert en integreert tot betrouwbare, bruikbare inzichten. Op de RetailDetail Night deelt Perfetti Van Melle hoe de snoepfabrikant met promotie- en distributieanalyses op winkelniveau commerciële opportuniteiten vertaalt naar gerichte acties op de winkelvloer.

“De tijd dat alles in Excel moest, is voorbij. We brengen databronnen samen in één betrouwbare omgeving, zodat definities uniform zijn”, zegt CEO Bert Jacobs. “Iedereen werkt met dezelfde betrouwbare informatie, waardoor discussies over cijfers tijdens business reviews plaatsmaken voor gezamenlijke businessplanning en concrete acties. Zolang partners discussiëren over welke cijfers kloppen, missen ze kansen om samen te groeien.”

“De waarde van data zit niet in de prijs”

Aanvankelijk richtte Impaqtr zich vooral op het automatiseren van terugkerende data-analyses bij fabrikanten. Intussen wil het bedrijf ook de samenwerking met retailers verbeteren. Via een onafhankelijk datacollaboratieplatform kunnen partijen op een gecontroleerde manier informatie delen en gezamenlijke inzichten ontwikkelen, bijvoorbeeld om promoties beter te evalueren, assortimenten bij te sturen of voorraden te optimaliseren.

“Data delen is niet hetzelfde als waarde creëren. Data wordt vaak verkocht als een aparte inkomstenstroom, maar de echte waarde zit in de businessimpact die je ermee kunt realiseren”, stelt Head of Marketing & Business Development Alexandra Van Impe. “De waarde van data zit niet in de prijs die je ervoor vraagt, maar in wat je ermee bereikt. Een dashboard creëert geen groei; de beslissingen en acties die eruit voortkomen, doen dat wel.”

De uitdaging om versnipperde data om te zetten in gezamenlijke meerwaarde beperkt zich volgens Impaqtr niet tot FMCG. Ook in sectoren zoals pharma en retailsegmenten zoals pet retail en doe-het-zelf ziet het bedrijf heel wat opportuniteiten voor datacollaboratie.

AI is slechts zo slim als de data waarop ze steunt

Met de opkomst van artificiële intelligentie krijgt die aanpak een nieuwe dimensie. AI kan analyses versnellen en commerciële teams helpen om relevante inzichten te vinden zonder zelf complexe rapporten te moeten opstellen. “Ten eerste zal AI onze interne processen versnellen. Alles wat we programmeren, kan sneller gebeuren. Ten tweede zal AI ervoor zorgen dat inzichten quasi direct beschikbaar zijn”, zegt Jacobs.

Maar AI is slechts zo betrouwbaar als de gegevens waarop de technologie steunt, waarschuwt Van Impe. Bovendien brengt het gebruik van gevoelige bedrijfsinformatie veiligheidsrisico’s met zich mee. “AI is vandaag zo toegankelijk dat veel mensen niet beseffen dat ze hun gegevens onbewust op straat gooien”, zegt ze.

“Bovendien gaat AI ook met onbetrouwbare data aan de slag. AI kan een enorme versneller zijn, maar alleen wanneer de onderliggende data, geharmoniseerd, geïntegreerd en veilig beheerd wordt”, zegt ze. “Precies daar ligt de kracht van Impaqtr: wij leggen de betrouwbare databasis waarop AI waardevolle inzichten kan genereren.”

Vertrouwen als grootste uitdaging

Natuurlijk moeten retailers en fabrikanten ook bereid zijn om informatie uit te wisselen. Dat ligt niet altijd voor de hand. Impaqtr treedt daarom op als neutrale tussenpartij, met een beveiligde omgeving waarin bedrijven gecontroleerd gegevens kunnen delen. Ook de mededingingsregels krijgen bijzondere aandacht.

Die onafhankelijke positie stelt Impaqtr ook in staat om commercieel gevoelige data van concurrerende marktspelers op een veilige en gecontroleerde manier te verwerken, binnen de geldende mededingingsregels. Zo ondersteunt het bedrijf onder meer de Belgische, Nederlandse en Franse bierfederaties bij het samenbrengen en verwerken van marktdata, met respect voor de vertrouwelijkheid van individuele bedrijfsgegevens.

“Hoe creëer je vertrouwen tussen twee partijen met verschillende doelstellingen?”, vraagt Jacobs zich af. “Je hoeft de controle over je data niet op te geven om er samen meer waarde uit te halen. Ons antwoord is een neutraal en beveiligd datacollaboratieplatform waarin partijen op een gecontroleerde en juridisch conforme manier kunnen samenwerken, met respect voor data-eigenaarschap en toegangsrechten.”

Doel: “De samenwerking fundamenteel veranderen”

Op langere termijn wil Impaqtr uitgroeien tot een breed ecosysteem voor datacollaboratie in de retailsector. De ambitie is dat commerciële teams minder tijd verliezen aan het verzamelen en controleren van cijfers en zich meer kunnen concentreren op hun werk. Van Impe: “Regionale field accountmanagers weten al vóór ze de baan op gaan waar de out-of-stocks en hardlopers per verkooppunt zitten; ook retailers appreciëren het als je zo voorbereid aankomt.”

“Onze toegevoegde waarde ligt in het feit dat we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde hapklare insights heeft, zonder dat ze zelf een data-analist of Excel-wizard hoeven te zijn”, besluit Van Impe. “Zo hoeven key accountmanagers en category managers hun kostbare tijd niet langer te besteden in data dataverwerking, maar kunnen ze die investeren in betere commerciële beslissingen en gerichte acties. Wanneer retailers en fabrikanten beter samenwerken rond data, profiteert ook de consument van een beter assortiment, betere beschikbaarheid en relevantere promoties.”

De ambitie gaat verder dan tijd besparen op rapportering: “We willen de samenwerking tussen retailers en fabrikanten fundamenteel veranderen: van discussies over cijfers naar betrouwbare inzichten, gezamenlijke beslissingen en tastbare businessgroei.”

Ontdek op de RetailDetail Night op 19 november hoe Perfetti Van Melle (Mentos, Chupa Chups en Fruittella) met datasamenwerking wederzijds vertrouwen versterkt en voor commerciële groei zorgt.