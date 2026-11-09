Shopping Cora-sites voor bijna 100% verhuurd

De transformatie van de voormalige Cora-hypermarkten in België is bijna voltooid, meldt vastgoedontwikkelaar Mitiska REIM. Bijna 100% van de nieuwe winkelruimte is ingevuld, in een laatste fase volgen nog moderniseringswerken.

Nog enkele winkelopeningen op de planning

Iets meer dan een jaar geleden nam Mitiska REIM de zeven Belgische Cora-hypermarkten en Shopping Cora-galerijen over, die samen goed zijn voor een totale bruto verhuurbare oppervlakte (GLA) van ongeveer 232.000 m². Sindsdien zijn de ruimtes herontwikkeld en opnieuw ingericht om plaats te bieden aan een nieuwe generatie retailers, waaronder Delhaize, JYSK, Kiabi, Aldi, MediaMarkt, Action, Dreambaby, DreamLand, Wibra, Hema, Kruidvat, Extra Shop, Pronti en TEDi. Op elke locatie zijn ook Q8-tankstations geopend.

In november opent de Europese off-price-keten HalfPrice vijf winkels in Anderlecht, Rocourt, Hornu, Chatelineau en Messancy, en er staat voor volgend najaar een zesde winkel gepland in La Louvière. Ook Lidl en JYSK openen volgend najaar nog nieuwe winkels in La Louvière. Daarmee is bijna 100% van de verhuurbare oppervlakte ingevuld.

“Bewezen potentieel”

“Ons doel was om het volledige potentieel van deze Cora-locaties te benutten door ze om te vormen tot moderne, succesvolle en duurzame winkelcentra met een supermarkt als trekpleister, waar het hele gezin terecht kan,” zegt Bram Thomas directeur van Mitiska REIM voor België, Nederland en Frankrijk. “Dat we zoveel toonaangevende merken hebben weten aan te trekken, bewijst het potentieel voor meerwaarde dat we in deze locaties zagen”.

Het transformatieproject loopt door tot 2027, met een derde en laatste fase die zich richt op de modernisering van de centra, met vanaf het voorjaar van 2027 de renovatie van de winkelgalerijen, ingangen, gevels en de omgeving, inclusief de parkeerterreinen.