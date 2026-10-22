Hoe Amazon Belgische ondernemers aan 2 miljard euro exportomzet wil helpen

Samen met de Belgische federale regering en sectorfederatie Becom wil Amazon de exportgroei van Belgische kmo’s versnellen: een groeisprong van de huidige 400 miljoen naar 2 miljard euro tegen eind 2030 is de ambitie.

10 miljoen producten in 2025

De “Amazon Export Pledge”, een plan om Belgische kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen bij het bereiken van een cumulatieve exportomzet van ruim 2 miljard euro tegen het einde van 2030, is onderdeel van de eerder aangekondigde belofte van de retailer om ruim 1 miljard euro te investeren in België tot en met 2027. Het kadert ook in het Federaal E-commerce+ Actieplan van minister van Economie David Clarinval.