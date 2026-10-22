eBay schrapt opnieuw 1.000 banen ondanks sterke groei

E-commerceplatform eBay schrapt wereldwijd ongeveer 1.000 banen, goed voor 9% van het personeelsbestand. Het is al de tweede grote ontslagronde dit jaar. De Amerikaanse marktplaats wil zijn organisatie vereenvoudigen en meer investeren in groei categorieën zoals luxegoederen, tweedehandsmode en refurbished.

“Onze strategie werkt”

Na het ontslag van 800 medewerkers in februari kondigt eBay opnieuw een ingrijpende herstructurering aan. In totaal verdwijnen dit jaar zo’n 1.800 arbeidsplaatsen. Eind 2025 telde het bedrijf nog 12.300 werknemers. De betrokken medewerkers krijgen de komende dagen duidelijkheid over hun toekomst.