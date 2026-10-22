Brusselse Dansaertwijk zet in op avondshopping tijdens eindejaarsperiode

De handelaars van de Brusselse Dansaertwijk slaan de handen in elkaar om meer shoppers naar de binnenstad te lokken. Van 10 tot 12 december organiseren ze voor het eerst de Dansaert-nocturnes, met verlengde openingsuren, animatie en geschenken. Het initiatief moet uitgroeien tot een jaarlijkse traditie.

Alternatief voor de kerstmarkt

Een dertigtal onafhankelijke boetieks, ateliers en horecazaken in de Antoine Dansaertstraat en omliggende straten neemt deel aan de eerste editie van de Dansaert-nocturnes. Op donderdag 10 en vrijdag 11 december blijven de winkels open tot 21 uur. Op zaterdag 12 december loopt het evenement tot 18 uur.

Met het initiatief willen de lokale ondernemers de aantrekkingskracht van de Brusselse winkelwijk versterken en consumenten stimuleren om hun eindejaarsgeschenken bij onafhankelijke handelaars en Belgische ontwerpers te kopen. Onder meer modeboetiek STIJL, Neuf en Saint-Martin Bookshop nemen deel.

“We wilden iets anders dan de klassieke kerstmarkt en mensen opnieuw zin geven om de deur uit te gaan voor hun cadeaus. Hier ontmoet je de maker achter je geschenk, neem je de tijd voor een gesprek en steun je rechtstreeks een ontwerper of handelaar uit de buurt. Elk cadeau heeft hier een eigen verhaal”, zeggen initiatiefneemsters Aurore de Heusch en Joanne Guiraud.

Om bezoekers te lokken, krijgen de etalages een feestelijke aankleding en voorzien de deelnemende winkels proeverijen en andere animatie. De eerste klanten ontvangen bovendien een geborduurd vintage sjaaltje van ontwerpster Aurélie Defez, die voor de gelegenheid ongeveer duizend tweedehands sjaaltjes een nieuw leven gaf.

Handelaars nemen zelf initiatief

Achter de nocturnes staan drie lokale ondernemers: juweelontwerpsters Aurore de Heusch (NOJ) en Joanne Guiraud (JG STUDIO), en Brice Wittmann van juwelierszaak Prosper. Zij bliezen het wijkcomité nieuw leven in en willen de samenwerking tussen de handelaars versterken.

De nocturnes vormen hun eerste gezamenlijke project, maar de ambities reiken verder. De ondernemers willen jaarlijks terugkerende evenementen organiseren die het specifieke karakter van de Dansaertwijk benadrukken en extra bezoekers naar de Brusselse binnenstad trekken. Het initiatief krijgt steun van Ondernemen Brussel en Brussels Major Events.