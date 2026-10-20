Amazon pompt 16,9 miljard euro in Duitse AI, cloud en satellietinternet

Amazon zet vol in op Duitsland als hub voor Europese expansie. De Amerikaanse techgigant kondigt aan in 2027 meer dan 16 miljard euro te investeren in het land. De investering moet de groei van cloud computing, kunstmatige intelligentie (AI), satellietinternet en mediaproducties verder aanjagen.

Duitsland als Europese springplank

De aankondiging vond plaats tijdens de Invest in Germany Summit in Berlijn. Het investeringspakket bouwt voort op de ruim 100 miljard euro die Amazon sinds 2010 al in Duitsland heeft geïnvesteerd. Een groot deel van de investering – zo’n 4,8 miljard euro – gaat naar de uitbreiding van Amazon Web Services (AWS) in Frankfurt. AWS wil zijn capaciteit voor AI-toepassingen fors opschalen om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar geavanceerde cloudoplossingen.

Maar Amazon plant er ook de ontwikkeling van het Leo-satellietnetwerk, dat wereldwijd breedbandinternet moet aanbieden. Ook opent Amazon een tweede onderzoekscentrum voor robotica en AI in Berlijn. Het bedrijf zet bovendien in op nieuwe producties voor Prime Video, waarmee het de concurrentie aangaat met streamingdiensten als Netflix en Disney+.

Duitsland fungeert voor Amazon als toegangspoort tot de Europese markt. In juni 2024 kondigde de Amerikaanse techreus al een eerdere investering van 10 miljard euro aan, waarvan 8,8 miljard euro bestemd was voor de uitbreiding van AWS-datacenters in Duitsland. Naast technologische investeringen voorziet het plan in de creatie van zo’n 3.000 banen, voornamelijk in logistiek en distributie.