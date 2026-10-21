Gifi vraagt bescherming tegen schuldeisers: Franse discounter vecht voor voortbestaan

De Franse discountketen Gifi vraagt gerechtelijke bescherming aan na jaren van strategische blunders, een mislukte IT-operatie en kelderende verkoopcijfers. De toekomst van ruim 500 winkels en 6.000 werknemers staat op het spel.

Banken weigeren verdere steun

De Franse non-fooddiscounter Gifi staat op de rand van de afgrond. Het bedrijf zal de komende dagen bij de handelsrechtbank van Toulouse een gerechtelijke reorganisatie aanvragen. De keten kan haar financiële verplichtingen niet langer nakomen en hoopt onder toezicht van de rechtbank een doorstart mogelijk te maken, meldt LSA.