Kerstlening haalt Galeria (even) het mes van de keel

De noodlijdende Duitse warenhuisketen Galeria heeft een belangrijke financieringsovereenkomst gesloten met de Amerikaanse retailsaneerder Gordon Brothers. Die lening stelt de bevoorrading voor de cruciale eindejaarsperiode veilig, maar tegen welke prijs?

Meer financiële ademruimte

Galeria, dat onlangs opnieuw insolventie aanvroeg, krijgt dankzij een noodkrediet van Gordon Brothers meer financiële ademruimte. De rechtbank en de schuldeiserscommissie hebben hun goedkeuring gegeven voor de financiering, die de voortzetting van de activiteiten tijdens de insolventieprocedure moet garanderen.