Openingsdata eerste Belgische HalfPrice-winkels zijn bekend

Op vrijdag 13 november opent de eerste Belgische vestiging van de Poolse outletketen HalfPrice de deuren in Shopping Cora Châtelineau. Later in november volgen er nog vier winkels, op de zesde is het nog een jaar wachten.

Sluitstuk in vernieuwingsoperatie

In september had Mitiska REIM al aangekondigd dat HalfPrice, de Poolse outletretailer met meer dan 220 winkels in 15 Europese landen, naar België zou komen. Nu zijn de concrete openingsdata van de winkels bekend. De eerste opent op vrijdag 13 november in de Shopping Cora-site in Châtelineau. De week daarop volgen Anderlecht (19 november) en Messancy (20 november). Tot slot volgen Rocourt (26 november) en Hornu (27 november). De zesde vestiging van HalfPrice in België zal pas in november 2027 openen, in La Louvière,.

“De opening van de eerste HalfPrice-winkels in België vormt één van de laatste belangrijke stappen in de vernieuwing van de Shopping Cora-sites. We zijn blij dat we dit succesvolle Europese concept nu ook naar België kunnen brengen”, zegt Bram Thomas, Managing Director bij Mitiska REIM. “Minder dan één jaar na de komst van de eerste nieuwe huurders, is vrijwel alle beschikbare winkeloppervlakte verhuurd.”