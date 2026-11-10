Bol groeit vooral dankzij verkooppartners, maar hun aantal krimpt

De externe verkooppartners worden steeds belangrijker voor de groei van Bol, terwijl de eigen online verkoop nauwelijks nog vooruitgaat. Opvallend: het e-commerceplatform realiseert die groei met 17% minder partners dan drie jaar geleden. Tegelijkertijd is de totale groei van Bol bijna gehalveerd.

Partners trekken de kar

De marktplaatsactiviteiten vormen steeds nadrukkelijker de groeimotor van Bol. Volgens Ecommerce News, dat de kwartaalcijfers van moederbedrijf Ahold Delhaize analyseerde, stegen de online verkopen van externe partners in het derde kwartaal met 7,9% tot 787 miljoen euro. De overige online omzet, waaronder de eigen verkopen van Bol en de online activiteiten van Etos en Gall & Gall, groeide met amper 0,7% tot 773 miljoen euro.